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Живая Кубань

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Затерянный мир: в поселке Пригородном Краснодара все-таки построят газопровод и школу

Затерянный мир: в поселке Пригородном Краснодара все-таки построят газопровод и школу

Затерянный мир: в поселке Пригородном Краснодара все-таки построят газопровод и школуЗамученные почти полным отсутствием инфраструктуры, плохими дорогами и вечными проблемами, жители посёлка Пригородный в Краснодаре сняли фильм о «благоустройстве» своего населенного пункта.

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