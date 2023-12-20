Затерянный мир: в поселке Пригородном Краснодара все-таки построят газопровод и школу

Затерянный мир: в поселке Пригородном Краснодара все-таки построят газопровод и школуЗамученные почти полным отсутствием инфраструктуры, плохими дорогами и вечными проблемами, жители посёлка Пригородный в Краснодаре сняли фильм о «благоустройстве» своего населенного пункта.
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