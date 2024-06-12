В суд Подмосковья поступило дело о рекордной в РФ взятке в 2,7 тысячи биткоинов

В Балашихинский городской суд Московской области направлено уголовное дело в отношении двух следователей Следственного комитета, Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко, обвиняемых в получении взятки в размере более 2,7 тысячи биткоинов.
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