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Военные новости ★ спецоперация

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Теперь же к работе в нейтральных водах Черного моря подключился стратегический

Теперь же к работе в нейтральных водах Черного моря подключился стратегический разведывательный БПЛА MQ-4C Triton ВМС США с номером 169660 и позывным BLKCAT6, который 10 июня мониторил обстановку в Секторе Газа.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Да уничтожайте всех  шпионов, Сколько можно мычать и оглядываться на то,что скажут наши враги.
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19 час.
Сергей Туренко
Почему бы России не выставить на постоянное дежурство до окончания СВО наш беспилотник (ки) с РЭБ, который будет глушить их посейдоны и другие воздушные средства ДРЛО англосаксов в районе Черного моря и Балтики.
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18 час.

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