Теперь же к работе в нейтральных водах Черного моря подключился стратегический

Да уничтожайте всех шпионов, Сколько можно мычать и оглядываться на то,что скажут наши враги.

Сергей Туренко

Почему бы России не выставить на постоянное дежурство до окончания СВО наш беспилотник (ки) с РЭБ, который будет глушить их посейдоны и другие воздушные средства ДРЛО англосаксов в районе Черного моря и Балтики.