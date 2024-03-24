Песня-реквием и звонок Рахмона. Главные новости по теракту в "Крокусе" на 14:00

Басманный суд, куда должны привести террористов для избрания меры пресечения, оцеплен. В это же время в города России и других государствах люди несут цветы к стихийным мемориалам, чтобы почтить память жертв трагедии.
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