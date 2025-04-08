Опция «Защита близких» понравилась мужчинам

Голосовой помощник Ева от МегаФона блокирует большинство мошеннических звонков, не доводя их до абонента, а порядка 10% таких звонков клиентам МегаФона принудительно разрываются с помощью функции «Защита близких».
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