Тревожный сигнал: Часы Судного дня переведены на секунду ближе к апокалипсису Юлия ЧелкановаСтрелки Часов Судного дня были переведены на одну секунду ближе к «ядерной полуночи», достигнув отметки в 89 секунд до полуночи.