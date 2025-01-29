Тревожный сигнал: Часы Судного дня переведены на секунду ближе к апокалипсису Юлия ЧелкановаСтрелки Часов Судного дня были переведены на одну секунду ближе к «ядерной полуночи», достигнув отметки в 89 секунд до полуночи.
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