🪖 Очередной автомобиль из Крыма отправился в зону проведения спецоперации Автомобиль УАЗ передали военнослужащим на границе с Херсонской областью.
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🪖 Очередной автомобиль из Крыма отправился в зону проведения спецоперации Автомобиль УАЗ передали военнослужащим на границе с Херсонской областью.