В борьбе за контроль над половиной бюджета Екатеринбурга появился фаворит

Исполнять обязанности вице-мэра Екатеринбурга по соцполитике, распоряжающегося по меньшей мере половиной (40+ миллиардов рублей) городского бюджета, после отставки Екатерины Сибирцевой будет Константин Шевченко — начальник департамента образования.
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