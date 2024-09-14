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    Это же какая наглость "передавать" оружие,как это "мило",мол убивайте друг друга,а мы ещё снарядов привезем,мы в Лонд...DM: Медведев возм...
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ВС РФ отразили пять попыток прорыва ВСУ через границу в Курской области за сутки

ВС РФ отразили пять попыток прорыва ВСУ через границу в Курской области за сутки

Министерство обороны России в субботу, 14 сентября, в своем телеграм-канале в ежедневной сводке по ситуации в курском приграничье сообщило о пресечении пяти попыток ВС Украины прорваться через госграницу.

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