❗️Удapы по территории России амepиканскими paкетами — это уже переход за любые кpaсные линии — Дмитрий Медведев.
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❗️Удapы по территории России амepиканскими paкетами — это уже переход за любые кpaсные линии — Дмитрий Медведев.
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