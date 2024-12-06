Эксперт назвал симптомы рака, которые чаще всего игнорируют

Симптомы рака бывает сложно определить, поэтому зачастую их игнорируют. В настоящее время давление на онкологические центры настолько велико, что возникла необходимость повысить осведомлённость общественности о признаках возможного заболевания.
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