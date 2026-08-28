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Царьград

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Зачем две школьницы могли убить шестиклассника под Орехово-Зуево? Одна проговорилась о тайне

Зачем две школьницы могли убить шестиклассника под Орехово-Зуево? Одна проговорилась о тайне

История убийства 12-летнего школьника под Орехово-Зуевом приобретает всё более страшные подробности. По предварительным данным, мальчика не случайно привели в заброшенное здание — встречу заранее подготовили две знакомые ему школьницы.

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