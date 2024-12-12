Александр Цыбульский поздравил жителей Поморья с Днем Конституции РФ

Уважаемые жители Архангельской области! Сегодня мы отмечаем один из главных государственных праздников – День Конституции Российской Федерации!Основной закон страны неизменно является гарантом стабильности и прочным фундаментом развития государства, отражает опыт и достижения, накопленные нашим Отечеством, определяет стратегию дальнейшего развития России.
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