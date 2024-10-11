Бои в приграничье: уничтожен французский «Цезарь» и НАТОвская бронемашина с пехотой (ВИДЕО)

Разведчики группировки войск «Север» в Харьковской области при помощи БпЛА выявили огневую позицию французской 155-мм артиллерийской установки Caesar ВСУ — она была уничтожена беспилотным барражирующим боеприпасом «Ланцет».
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