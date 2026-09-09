Почему из аптек исчез «Декарис»: что означает отзыв препарата и нужно ли опасаться пациентам Елена ГалицкаяВ российских аптеках началась процедура изъятия противоглистного препарата «Декарис».
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