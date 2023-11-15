Российские войска заняли большую часть села Степовое, появляются сообщения об отступлении подразделений ВСУ из этого села под Авдеевкой

Российские войска продолжают наступательные действия в районе Авдеевки. Накануне прошла информация о том, что, оказывая давление на противника юго-западнее и северо-западнее Авдеевки, моторизованные подразделения ВС РФ, вошли в город с юго-востока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии