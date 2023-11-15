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Российские войска заняли большую часть села Степовое, появляются сообщения об отступлении подразделений ВСУ из этого села под Авдеевкой

Российские войска заняли большую часть села Степовое, появляются сообщения об отступлении подразделений ВСУ из этого села под Авдеевкой

Российские войска продолжают наступательные действия в районе Авдеевки. Накануне прошла информация о том, что, оказывая давление на противника юго-западнее и северо-западнее Авдеевки, моторизованные подразделения ВС РФ, вошли в город с юго-востока.

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