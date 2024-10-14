Главой Лабытнанги назначили Марину Трескову

В Лабытнанги дума назначила главу города – ею стала Марина Трескова, действующий градоначальник. Как видно на кадрах «Ямал Медиа», на церемонии присутствовал заместитель губернатора ЯНАО Сергей Климентьев.
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