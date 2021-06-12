Лесовой о будущем: «Нравится Серия А, но пока все мысли о «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой рассказал, в каком топ-чемпионате хотел бы выступать в будущем. — В одном из интервью ты сказал: «Задачу перейти в топ-клуб выполнил.
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