🌡️🌥️🌧️🌩️Прогноз погоды 1️⃣8️⃣ мая. Днем небольшие🌧️ и кратковременные ☔дожди. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, местами 12-14 м/с; днем 8-13 м/с, местами порывы 🌬️15-20 м/с.
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🌡️🌥️🌧️🌩️Прогноз погоды 1️⃣8️⃣ мая. Днем небольшие🌧️ и кратковременные ☔дожди. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, местами 12-14 м/с; днем 8-13 м/с, местами порывы 🌬️15-20 м/с.