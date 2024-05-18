«Зубило» топлес — загадка кабриолетов Lada

В 1980-х годах во всем мире происходил ренессанс кабриолетов. Версии со съемной крышей, заводских вариантов которых в 1970-х становилось все меньше, делали на основе самых разных моделей – в том числе вполне бюджетных.
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