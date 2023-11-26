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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джоэл Эмбиид о 6 из 6 с линии в последние 10 секунд: «Страшно, но мне это нравится. Я верю в себя»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид 6 раз подошел к линии штрафных бросков в заключительные 10 секунд матча против «Оклахомы» (127:123).

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