Стубб: разведка слишком остро реагируют на действия России

www.globallookpress.com/Antti Aimo-Koivisto Президент Финляндии Александр Стубб 21 сентября заявил, что некоторые разведывательные службы чрезмерно остро реагируют на якобы возможные угрозы со стороны России.
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