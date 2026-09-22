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Стубб: разведка слишком остро реагируют на действия России

Стубб: разведка слишком остро реагируют на действия России

www.globallookpress.com/Antti Aimo-Koivisto Президент Финляндии Александр Стубб 21 сентября заявил, что некоторые разведывательные службы чрезмерно остро реагируют на якобы возможные угрозы со стороны России.

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