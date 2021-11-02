За неделю заболеваемость COVID-19 в Самарской области выросла на 38%. Об этом стало известно в понедельник, 1 ноября, на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.
За неделю заболеваемость COVID-19 в Самарской области выросла на 38%. Об этом стало известно в понедельник, 1 ноября, на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.
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