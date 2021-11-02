Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Шиховцев
    Что же это за страна, где только Путин все может решить?Строители Софийск...
  • Виктор Шиховцев
    А чего сразу не отстреливать? А то ишь чего удумали, на транспорте ездить!В Самарской облас...
  • Александр
    Любопытно, а с кепкой что стало?Самарский суд ошт...

За неделю заболеваемость COVID-19 в Самарской области выросла на 38%

За неделю заболеваемость COVID-19 в Самарской области выросла на 38%. Об этом стало известно в понедельник, 1 ноября, на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх