Собака Ева помогла найти курьера с 2 кг мефедрона в Липецкой области

Попытка скрыть запах мефедрона спиртосодержащей жидкостью не помогла курьеру.В Липецкой области сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали межрегионального курьера с крупной партией запрещённых веществ.
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