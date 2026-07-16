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Новости Липецка

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Собака Ева помогла найти курьера с 2 кг мефедрона в Липецкой области

Собака Ева помогла найти курьера с 2 кг мефедрона в Липецкой области

Попытка скрыть запах мефедрона спиртосодержащей жидкостью не помогла курьеру.В Липецкой области сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали межрегионального курьера с крупной партией запрещённых веществ.

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