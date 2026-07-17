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Царьград

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«Кролики» под запретом: МИД Латвии запретил въезд популярному дуэту из «Аншлага»

«Кролики» под запретом: МИД Латвии запретил въезд популярному дуэту из «Аншлага»

Латышский МИД включил народных артистов Украины Данильца и Моисеенко в список персон нон грата.В Латвии принято решение о запрете на въезд для участников популярного юмористического дуэта «Кролики» — Владимира Данильца и Владимира Моисеенко.

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