Пушков о голосовании в СБ ООН: США играют на Ближнем Востоке разрушительную роль

Соединенные Штаты играют на Ближнем Востоке разрушительную роль. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Совета Федерации Алексей Пушков, прокомментировавший голосование в Совбезе ООН, в ходе которого американская сторона наложила вето на резолюцию с требованием прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.