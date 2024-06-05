«Размах, конечно, поражает»: журналист Александр Малькевич поделился впечатлениями от ПМЭФ

По его словам, на форуме планируется подписание соглашений на астрономические суммы, существенно превышающие прошлогодние показатели Известный российский журналист и телеведущий Александр Малькевич посетил Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
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