Прощание с героем специальной военной операции Ших-Эмиром Эмирбековым

28 октября в селе Рутул состоялись похороны Героя специальной военной операции Ших-Эмира Эмирбекова, который решил стать добровольцем после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации территории Украины.
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