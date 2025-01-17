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Царьград

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Учительница из США стала жить с 13-летним учеником и родила от него ребенка

Учительница из США стала жить с 13-летним учеником и родила от него ребенка

Учительница из США завяла отношения с несовершеннолетним учеником и родила от него ребенка.В США учительнице начальных классов грозит суровый срок за порочную связь с 13-летним учеником, от которого она забеременела и родила ребенка, сообщает Independent.

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