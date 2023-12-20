Мишустин: экономическое сотрудничество РФ и КНР справилось с вызовами

РФ и КНР удалось справиться с «непростыми вызовами» в ходе торгово-экономического сотрудничества в 2023 году, заявил глава российского кабмина Михаил Мишустин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
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