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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Здравствуй, ЛЕТО

Здравствуй, ЛЕТО

´Здравствуй, лето!´Каждый день в детском саду насыщен разнообразен и неповторим! В летний период в игровой деятельности наши дети учатся адекватно воспринимать окружающий мир, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, овладевают элементарными трудовыми навыками .

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