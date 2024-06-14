´Здравствуй, лето!´Каждый день в детском саду насыщен разнообразен и неповторим! В летний период в игровой деятельности наши дети учатся адекватно воспринимать окружающий мир, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, овладевают элементарными трудовыми навыками .
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