´Здравствуй, лето!´Каждый день в детском саду насыщен разнообразен и неповторим! В летний период в игровой деятельности наши дети учатся адекватно воспринимать окружающий мир, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, овладевают элементарными трудовыми навыками .