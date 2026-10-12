Названы города России с самым высоким уровнем зарплат

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Новый Уренгой сохраняет статус лидера по уровню благосостояния жителей. Город пятый год подряд возглавляет рейтинг российских городов по покупательной способности средней заработной платы.
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