СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 284 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Цымбулов
    он скорее всего шизофреникНачальник Новгоро...
  • Одиссей
    "Киев прекрасно понимает, что чем больше тел вернется на родину, тем быстрее властям Украины настанет кирдык. Поэтому...Марочко: неубранн...
  • Михалыч
    Перебросить в Киев по воздуху!!!Марочко: неубранн...

Выставка убийц...

Выставка убийц...

TAKSISTO (Елена Субботина) Сегодня те, кто во главе с бывшим мэром Мариуполя, сбежали из города, открыли очередную выставку ""Янголи Маріуполя" о боевиках украинского нацистского батальона "Азов".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЕ
Сергей ЕВ
С автором статьи согласен, что данных бандеровцев необходимо сжигать и не ставить никаких памятных знаков.
Ответить
10 час.
kornilenko28 корниленко
Излечить их можно только ковровыми бомбардировками как лечили германию
Ответить
9 час.
Владимир Балаев
&quot;Азовцев&quot; нельзя было менять, их всех сразу нужно в расход, иначе это никогда не закончится. Плевел не должно остаться, история нам уже вернулась кровавым примером, неужели снова мы будем наступать на те же грабли?!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх