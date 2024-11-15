TAKSISTO (Елена Субботина) Сегодня те, кто во главе с бывшим мэром Мариуполя, сбежали из города, открыли очередную выставку ""Янголи Маріуполя" о боевиках украинского нацистского батальона "Азов".
Выставка убийц...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЕ
Сергей ЕВ
С автором статьи согласен, что данных бандеровцев необходимо сжигать и не ставить никаких памятных знаков.
Ответить
10 час.
kornilenko28 корниленко
Излечить их можно только ковровыми бомбардировками как лечили германию
Ответить
9 час.
Владимир Балаев
"Азовцев" нельзя было менять, их всех сразу нужно в расход, иначе это никогда не закончится. Плевел не должно остаться, история нам уже вернулась кровавым примером, неужели снова мы будем наступать на те же грабли?!
Ответить
4 час.
Свежие комментарии