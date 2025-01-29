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Индия будет принимать наш «теневой флот» с нефтью, наплевав на американские санкции

Индия будет принимать наш «теневой флот» с нефтью, наплевав на американские санкции

«Посредник потребует собственную маржу, но Россия всё равно заработает даже больше, чем планировала» Михаил Зубов Фото: Александр Семенов/ТАСС Материал комментируют: Николай Макеев Станислав Митрахович Посол Индии в Москве Винай Кумар деликатно по отношению к Вашигтону, но вполне определённо высказался о том, что думает об американских санкциях против «теневого флота России».

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Молодцы!!! Не ничего лучше доброго слова, да еще и с Орешником.
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15 час.
Eduard
Все санкции США незаконны,их Законы тодько для себя!
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12 час.

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