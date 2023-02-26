Танк против пехоты: с этим надо что-то делать

Полковник запаса Виктор Иванович Мураховский, член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, в своем telegram-блоге поднял очень злободневный вопрос об уязвимости современных танков перед пехотой.
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