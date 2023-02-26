Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Яблокова
    ну вот. А эти думают, что 2 км минирования их спасут))))Украина намерена ...
  • Россиянин
    Унас для размирирования проходов есть УР-77 "Змей горыныч". Выстреливает спомощью специальных ракет длинные рукава на...Украина намерена ...
  • Надежда Яблокова
    Минные заграждения опасны пехоте. А если пройтись по этим заграждениям бомбардировкой, что останется от этих мин?)))))Украина намерена ...

Танк против пехоты: с этим надо что-то делать

Танк против пехоты: с этим надо что-то делать

Полковник запаса Виктор Иванович Мураховский, член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, в своем telegram-блоге поднял очень злободневный вопрос об уязвимости современных танков перед пехотой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх