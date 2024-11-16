Десятки тысяч филиппинцев бегут от идущего на страну супертайфуна «Ман-Йи»

Филиппинские власти приказали всем судам вернуться на берег, а жителям прибрежных населенных пунктов покинуть свои дома, поскольку к государству-архипелагу приближается супертайфун «Ман-Йи», пишет Guardian.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии