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Закон, порядок, государство

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Полицейскими задержан житель Ленинградской области, подозреваемый в сбыте наркотических средств

Днем 15 ноября в рамках реализации оперативно-розыскных мероприятий, в доме по улице Гагарина в городе Выборг Ленинградской области, оперативниками задержан 32-летний неработающий местный житель, незаконно сбывший 0,73 г наркотического средства.

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