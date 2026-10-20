В жизни Людмилы Куреповой есть необычная семейная параллель. Её отец, актёр Александр Курепов, ещё в конце 1970-х остался во Франции и начал там новую жизнь, а дочь прославилась в России благодаря «Бедной Насте».
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