Кадетский бал пройдет в Музее Победы

В Музее Победы 14 октября состоится Большой осенний кадетский бал. Торжественное мероприятие приурочено к 80-летию со дня образования Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
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