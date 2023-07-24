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Мучительная духота надолго воцарится в Приморье – новый прогноз синоптиков

Мучительная духота надолго воцарится в Приморье – новый прогноз синоптиков

Синоптики озвучили новые данные по поводу жары на территории Уссурийска. По уточненной информации, вместо двух дней духоты, обещанной ранее, высокие температуры продержатся целых пять суток, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Гисметео (12+).

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