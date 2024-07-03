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Как немцы на обход санкций обиделись

Как немцы на обход санкций обиделись

Достаточно примечательный материал вышел в немецком издании Die Welt. Итак, немецкие журналисты из "нежно-желтой прессы" понаписали страстей про российских бизнесменов, а если быть точными, про директора по инновациям АО "ЭФКО" Ростислава Ковалевского.

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Комментарии
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Eduard
О&quot;Уважаемые Западные партнеры&quot;? Счего это?Эти твари совершают перевороты,они травили нас короновирусами,это не партнеры,а бандформирование с Запада.Вся их жизнь это обман!
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