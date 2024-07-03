Достаточно примечательный материал вышел в немецком издании Die Welt. Итак, немецкие журналисты из "нежно-желтой прессы" понаписали страстей про российских бизнесменов, а если быть точными, про директора по инновациям АО "ЭФКО" Ростислава Ковалевского.
Как немцы на обход санкций обиделись
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
О"Уважаемые Западные партнеры"? Счего это?Эти твари совершают перевороты,они травили нас короновирусами,это не партнеры,а бандформирование с Запада.Вся их жизнь это обман!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии