Как немцы на обход санкций обиделись

Достаточно примечательный материал вышел в немецком издании Die Welt. Итак, немецкие журналисты из "нежно-желтой прессы" понаписали страстей про российских бизнесменов, а если быть точными, про директора по инновациям АО "ЭФКО" Ростислава Ковалевского.