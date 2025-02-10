Шольц намекнул на глупость своего конкурента

Планы кандидата на пост канцлера Германии Фридриха Мерца по высылке мигрантов приведут к кризису. Об этом заявил действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе дебатов со своим конкурентом, передает Tagesschau.
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