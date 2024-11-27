Defense News: решения США не помогут Украине, а ухудшат положение ВСУ

Последние решения американского президента Джо Байдена, среди которых разрешение Украине наносить удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, не улучшат положение ВСУ, а только еще больше осложнят ситуацию для украинцев на поле боя.
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