На улице Маршала Рыбалко пройдет творческий мастер-класс

25 ноября центр «Феникс» приглашает на творческий мастер-класс. Начало мероприятия – в 16:15. «Мастер-класс в смешанной технике руководителя Ведущей творческой студии живописи «Акварель» Анастасии Смеловой для дошкольников.
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