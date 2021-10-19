Израиль требует от США ответа, почему Вашингтон снял санкции с ведущих ракетных компаний Ирана

Израильское лобби и группы, поддерживающие Тель-Авив, требуют от администрации Байдена ответить, почему американское правительство аннулировало в начале октября санкции против двух иранских фирм, разрабатывающих и производящих баллистические ракеты.
Израильское лобби и группы, поддерживающие Тель-Авив, требуют от администрации Байдена ответить, почему американское правительство аннулировало в начале октября санкции против двух иранских фирм, разрабатывающих и производящих баллистические ракеты.
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