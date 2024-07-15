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Царьград

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16 июля в Новосибирске начнётся новый этап отключения горячей воды

16 июля в Новосибирске начнётся новый этап отключения горячей воды

СКГ предупредила горожан об отключениях в зоне ТЭЦ-5.11-й этап гидравлических испытаний стартует в Новосибирске во вторник, 16 июля.

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