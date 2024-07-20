Белоусов пообещал построить укрытия для самолетов на российских аэродромах Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел новую встречу с российскими военными журналистами.
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Белоусов пообещал построить укрытия для самолетов на российских аэродромах Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел новую встречу с российскими военными журналистами.
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