Не выдержала? Жена Преснякова вернулась в Россию, оставив внука Пугачевой в США одного

Как известно, популярное семейство Аллы Пугачевой отныне разбросано по миру. Алла Борисовна с муженьком Максимом Галкиным* и младшими детьми колесит по Европе, меняя страны и пытаясь найти подходящий для нее климат.
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