Полиция Нижнего Тагила проверит факт возможного поджога квартиры волонтера СВО

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по поводу пожара на улице Красноармейской, 57, в котором пострадала 78-летняя пенсионерка — волонтер фонда «Золотые руки ангела» (шьют маскировочные сети для СВО, собирают гуманитарную помощь).
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