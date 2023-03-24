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Leroy Merlin объявила о намерении покинуть Россию

Leroy Merlin объявила о намерении покинуть Россию

Руководство французской компании  Leroy Merlin известило о том, что торговая марка уходит из России. Как говорится в сообщении французской группы ADEO, которая является собственником компании, предприятия марки передадут местному менеджменту.

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